La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del diputado nacional y dirigente social Juan Grabois por haber liderado la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón a mediados del año pasado.

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La resolución llevó la firma de los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes respaldaron en su totalidad la investigación preliminar del juez Sebastián Ramos. Lo acusan de los delitos de usurpación y resistencia a la autoridad. En el mismo fallo se ratificó el procesamiento del militante Valentín Peralta, a quien se le atribuyen los mismos delitos y un embargo de $1 millón.

La reacción de Grabois no se hizo esperar y a través de su cuenta de X apuntó a que el “nivel de mafiosidad de la justicia argentina se confirma cada día”. “Te atrevés a decir lo que son: ¡coimeros y vendidos! y no tardan ni 24hs en tirarte un fallo. Sí. Hoy sacaron un fallo en contra mía. Lo escribieron con los codos, a punto tal que alegan como agravante que ¡yo era funcionario público! cuando al momento de la protesta en el Instituto Perón no lo era”, señaló.

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“Si creen que nos van a callar una banda de ladrones con toga se equivocan. Vamos a seguir dando la batalla para defender a las verdaderas víctimas: el pueblo que sufre este modelo de miseria planificada vendepatria y que, casualmente, tiene a los jueces en el bolsillo para esa tarea. Bronca sí, pero orgullo por la lucha que estamos dando todos juntos. A concentrarnos en voltear el fallo que habilita el remate del país", insistió.

El nivel de mafiosidad de la justicia argentina se confirma cada día. Te atrevés a decir lo que son: ¡coimeros y vendidos! y no tardan ni 24hs en tirarte un fallo. Sí. Hoy sacaron un fallo en contra mía. Lo escribieron con los codos, a punto tal que alegan como agravante que ¡yo… pic.twitter.com/8npjD3WZuB — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 1, 2026

El expediente se remonta al mediodía del sábado 7 de junio de 2025. En medio de rumores sobre una posible venta del histórico edificio ubicado en Recoleta, un grupo de manifestantes acompañado por Grabois irrumpió en la sede. Tras varias horas de tensión, efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad desalojaron el lugar y se llevaron detenido al dirigente entre empujones y forcejeos.

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Desde el Frente Patria Grande emitieron un comunicado donde fulminaron la resolución, tildándola de "mamarracho jurídico", y apuntaron directamente contra el Ejecutivo y los magistrados intervinientes. "No nos vamos a dejar amedrentar por Milei y la mafia judicial de Lago Escondido", dispararon.

UN DÍA DESPUÉS DE QUE GRABOIS DENUNCIARA A LA CORTE SUPREMA LA MAFIA DE COMODORO PY CONFIRMÓ SU PROCESAMIENTO TRUCHO

REDOBLEMOS LA LUCHA CONTRA LOS COIMEROS Y VENDEPATRIAS



En el día de hoy, la Cámara Federal 1, integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola,… pic.twitter.com/LAjH4wsL2M — Patria Grande (@PatriaGrandeArg) October 1, 2026