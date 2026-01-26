Desde este lunes, el gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha su propio sistema de subsidios para las líneas de colectivos con los requisitos que deberán cumplir las empresas para acceder a las compensaciones tarifarias.

A través de una resolución (18/26), el ministerio de Transporte, encabezado por Martín Marinucci, avanzó en la implementación del Régimen de Compensaciones Tarifarias para el transporte automotor de pasajeros (principalmente líneas de colectivos en el AMBA y jurisdicción provincial).

Este régimen busca brindar previsibilidad al sector frente a la quita o reducción de subsidios nacionales, evitando traslados masivos de costos al boleto y garantizando la continuidad del servicio, así como define los mecanismos de pago y control. De la normativa surge que la Provincia se comprometió a realizar los pagos en dos etapas diferenciadas: la primera contempla el desembolso de hasta el 97% de los fondos a distribuir dentro del mes en curso y del mes siguiente, mientras que la segunda etapa alcanza al total de los fondos y tendrá un esquema cuatrimestral, con liquidaciones que se efectuarán hacia el final de cada período, como ocurrirá en julio, cuando se pagarán las compensaciones correspondientes al tramo enero-abril.

Los requisitos para acceder y mantener los subsidios para las empresas concesionarias son:

Tener al día los seguros exigidos.

Cumplir con la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Ajustar la antigüedad de los colectivos según el régimen de vida útil definido por el Ministerio.

Cumplir con los Convenios Colectivos de Trabajo del sector.

Tener implementado el sistema de la tarjeta SUBE.

Estar al corriente con el pago de aportes y contribuciones previsionales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), con controles cuatrimestrales.

Realizar la rendición de los fondos provenientes de los subsidios.

Además, se incluye un procedimiento para que las autoridades intervengan en caso de detectar incumplimientos.

En paralelo, también se publicó en el Boletín Oficial del distrito la Resolución 19/26 que aprobó un primer listado de empresas adheridas al régimen, junto con los mecanismos de pago de las compensaciones.

