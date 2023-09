En una entrevista exclusiva con LaNoticia1.com, el legislador nacional por el PRO y primer candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, brindó sus sensaciones de cara a la recta final de la campaña electoral y se mostró confiado de poder alcanzar un triunfo en las las elecciones generales de octubre. “Ya estamos en el último tramo de la campaña y estamos a poco más de un mes de las elecciones. Nosotros tenemos que seguir escuchando a la gente, como lo hacemos todos los días, tenemos que seguir proponiendo cambios, mostrando nuestra propuesta. Es importante decir qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos hacer a partir del próximo 10 de diciembre”, señaló el legislador nacional ante los micrófonos de este medio.



Al ser consultado sobre el acuerdo tácito entre el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa y su par de La libertad Avanza, Javier Milei, que con distintas declaraciones buscan bajar de la contienda electoral a la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, Ritondo prefirió no entrar en polémicas, aunque, fiel a su estilo, aprovechó para lanzar un tiro por elevación. “Ellos cada vez coinciden más y a Patricia no van a poder bajarle el precio. De todas formas, me parece que hoy, en este tramo de la campaña donde contamos la atención de la gente, nosotros lo que tenemos que explicar es qué queremos hacer en la Argentina desde que seamos gobierno. Eso es lo mejor que podemos hacer”, señaló el actual titular del bloque PRO en la Cámara Baja del Congreso.





Posteriormente, a Ritondo se le preguntó por las declaraciones de algunos funcionarios del oficialismo, como las del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien hace pocas semanas pronosticó un futuro apocalíptico, con “sangre y muertos en las calles”, en caso de que la oposición gane las elecciones en los próximos comicios del 22 de octubre. “¿Qué tengo para decirle a esos dirigentes? Lo que les quiero decir es que la Argentina es mucho más que ese discurso. La única realidad es que no podemos seguir con el 40 y pico por ciento de pobres a nivel nacional como estamos hoy. No podemos seguir con 7 de cada 10 chicos pobres en el conurbano bonaerense. Que digan lo que quieran. Pero esa no es la Argentina que nosotros soñamos”, disparó.



“Necesitamos la baja de edad de imputabilidad y una ley de reiterancia para aquellos que no se cansan de robar”.



Ritondo también opinó acerca de la inseguridad y llamó a reformar el código penal para proteger a las familias argentinas. “Necesitamos una fuerza legislativa que trate un paquete de leyes pensadas para cuidar a los argentinos y que no sufran distorsiones de garantismo que terminan protegiendo más a los delincuentes que a las víctimas de los delitos”. “También hay cosas que van más allá de las leyes y tienen que ver con la voluntad de los funcionarios. Cuando a mi me tocó ser ministro de Seguridad bonaerense, respondía llamadas todo el tiempo, en cualquier horario. Y hasta tuvimos que ir con la Policía a otros distritos. Para parar los robos no alcanza solo con una ley. Me parece muy importante que los funcionarios tengan voluntad y decisión de querer enfrentar el delito”, explicó.







El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires además ofreció detalles de su última aparición pública, cuando este fin de semana compartió una reunión junto a Patricia Bullrich e integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor . “Tengo la suerte de tener comunicación permanente con esta fundación. Vengo trabajando con una agenda en común desde hace mucho tiempo. La causa de esta ONG la conozco bien, la apoyo y la acompaño. Muchos de los proyectos que ellas plantean fueron presentados por mi autoría, y por la de la diputada María Luján Rey. Creemos que las propuestas que tienen son leyes que son necesarias en la Argentina para, principalmente, poner a la política y a la justicia en el lugar que debe estar, que es del lado de la víctima”.



“Nosotros queremos impulsar el avance de un paquete de leyes que beneficien a las víctimas. Y las queremos impulsar desde el mismo 10 de diciembre, con Patricia Bullrich como Presidenta. Necesitamos la baja de edad de imputabilidad, necesitamos una ley de reiterancia para aquellos que no se cansan de robar y de matar, necesitamos la llamada ley Kevin que tiene que ver con las picadas, necesitamos agravar las penas de aquellos que usan el auto como un revólver, matan personas y mientras uno pierde a un familiar querido, ellos ya están manejando al otro día. Necesitamos un gobierno que trabaje más por la seguridad y la prevención. Así como ya presentamos los proyectos de alcohol cero al volante, nosotros tenemos el compromiso de cuidar a todos los argentinos”, concluyó.