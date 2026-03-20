El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente del bloque del PRO en la Cámara baja, Cristian Ritondo, dejó definiciones políticas en declaraciones a Radio Rivadavia, donde respaldó la figura de Diego Santilli como principal candidato para la gobernación bonaerense y planteó la necesidad de consolidar una alianza opositora amplia.

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“Diego Santilli es el mejor candidato para la Provincia de Buenos Aires”, afirmó Ritondo. “No hay posibilidad alguna de ir separados de La Libertad Avanza en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires en el 2027”, sostuvo.

“El PRO no va a hacer absolutamente nada que pueda hacer que vuelva el populismo a la Argentina y que destruye todo”, remarcó.

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Bajo esa premisa, advirtió que la unidad en territorio bonaerense es clave para derrotar al kirchnerismo. “En la provincia de Buenos Aires no hay posibilidad ninguna de que no vayamos juntos para derrotar al kirchnerismo, porque si no damos ese paso, el populismo siempre va a estar ahí, amenazante”, enfatizó.

Por último, Ritondo se refirió a la situación del vocero presidencial, Manuel Adorni, en medio de recientes cuestionamientos por el vuelo privado a Punta del Este y una casa en un country no declarada en su declaración jurada: “Creo y espero que Manuel Adorni presente todas las cosas. Es una situación que sólo él puede aclarar”, expresó.

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