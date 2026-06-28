El día después de la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, Cristian Ritondo, el jefe del bloque de diputados del PRO, señaló que “fue una acertada medida del Gobierno haber terminado con esto, porque permite encarar una agenda en serio”.

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"Todos saben que con este tema el Parlamento estaba casi frenado", afirmó el legislador. "El Congreso necesitaba respuestas, tan sencillo como eso. Así que, en ese marco, nosotros creemos que esto descomprime al Gobierno y, por otra parte, descomprime el funcionamiento del Congreso", agregó.

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En declaraciones a Radio Mitre, Ritondo explicó que "cada vez que uno quería entrar al recinto, lógicamente el primer debate que tenía durante horas era el tema Adorni". Y siguió en esa línea: "Traía una parálisis, porque era muy importante en tiempos de cambio". "Cosas importantes, como la baja en el riesgo país o datos importantes de la economía, se perdían en la discusión de los argentinos en la mesa, en cualquier lado, porque el tema era Adorni", insistió.

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"Me parece que en algún momento se tardó, pero que la decisión que ha tomado el presidente ha ido por la vía correcta", afirmó, a la vez que hizo hincapié en que "hay un momento donde, cuando uno se convierte en un peso para una estructura del gobierno, tiene que liberar. Y en esto yo creo que Adorni estaba perjudicando. No lo digo yo, lo decían las encuestas".

En otro orden, Ritondo se refirió al posible sucesor de Adorni como jefe de Gabinete y señaló: "Lo que le faltaba a Adorni hoy le sobra a Diego (Santilli)". "Para mí en particular es una alegría… Tiene experiencia legislativa, conoce el funcionamiento del sistema político, tiene buena relación con los gobernadores", cerró.

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