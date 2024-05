En una jornada marcada por la conmemoración del Día del Trabajador y Trabajadora, la Confederación General del Trabajo (CGT) lideró una masiva movilización en las calles, bajo el lema "La Patria no se vende".

Este evento se produjo en un contexto tenso, a pocos días del segundo paro general convocado desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, programado para el 9 de mayo. Además, la movilización llegó como respuesta a la aprobación de la controvertida Ley Bases por parte de la Cámara de Diputados.

En ese contexto, este jueves el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente del bloque PRO en la Cámara Baja, Cristian Ritondo, cuestionó abiertamente el próximo paro general y exhortó a la CGT a reconsiderar su posición.

"Yo espero que la CGT recapacite", expresó Ritondo, refiriéndose a la postura sindical frente al gobierno actual. El legislador señaló el corto lapso desde el inicio de la gestión de Milei y la rápida convocatoria al segundo paro general como motivo de sorpresa y desaprobación.

Ritondo también hizo hincapié en la situación económica y social heredada por el actual gobierno, destacando la "gran cantidad de pobres" en Argentina y atribuyendo esta realidad a las políticas implementadas durante los últimos cuatro años. "Eso es lo que recibimos del anterior gobierno, el peor de la historia", señaló.

"Yo espero que la CGT recapacite. Vienen de un gobierno peronista, mientras estuvieron 4 años, donde no dijeron ni 'mu'. Y ahora en 5 meses a un gobierno no peronista ya le hacen el segundo paro", dijo Ritondo en declaraciones a radio La Red AM 910.

"Creo que siguen sin entender, o mejor dicho, creo que lo entienden, pero están disimulando cuál fue la herencia que recibió este gobierno", sostuvo el diputado. Y en ese sentido, lamentó: “Tenemos una gran cantidad de pobres. Eso es lo que se recibió el 10 de diciembre, son las políticas que se practicaron en los últimos 4 años en el peor gobierno de la historia”.