El intendente "Juanci" Martínez (Frente Renovador-UXP) anunció que desde esta semana, "los vecinos de Rivadavia ya pueden acceder a los recibos de sueldos de todos los funcionarios municipales en la web oficial de la Municipalidad”.

Ads

“Considero primordial terminar con los debates malintencionados, que nos dividen como comunidad y no nos permiten avanzar en el desarrollo del distrito de Rivadavia como la gran mayoría soñamos”, agregó.

Desde la agrupación opositora Rivadavia Primero, denunciaron que el municipio “sigue realizando recortes sobre aquellos que dicen defender, los empleados municipales” pero que los mismos “no llegan sobre los funcionarios que siguen cobrando lo que no corresponden” y apuntaron a “privilegios” con gastos salariales de "más de $70.000.000”.

Ads

En ese sentido, Martínez adelantó el envío de un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante, "para que esta información y el resto de la incluida en el Decreto de Gobierno Abierto sea publicada de aquí en adelante por las autoridades municipales obligatoriamente, como no ocurría anteriormente”.

Los recibos publicados son los del intendente, secretario privado, delegados municipales, directores, secretarios y jefes. Por ejemplo, el recibo del mes de agosto de Martínez es de un neto a cobrar de $4.417.953,67 mientras que en marzo cobraba $3.988.851,78.

Ads