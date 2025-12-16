Juan Martínez adelantó que enviará un proyecto al Concejo deliberante de Rivadavia para la creación del área municipal de Seguridad que comprenderá a la Guardia Urbana Municipal, el Centro de Monitoreo y Defensa Civil.

Al frente de la misma estará el ex Comisario Mayor, vecino oriundo de la localidad de Fortín Olavarría y actual residente de la ciudad de América, Sergio Rodríguez, quien solicitó su pase a situación de retiro activo obligatorio de la fuerza al cumplir los años de servicio indicados por la ley.

En su anuncio, Martínez destacó que “buscamos jerarquizar el área de Seguridad municipal”, y agregó: “Sergio es un vecino comprometido con nuestra comunidad, de vasta trayectoria en el ámbito de la seguridad, que lo llevó a ocupar importantes lugares dentro de la estructura policial, y donde adquirió un gran conocimiento de vital importancia para la función que le encomendamos”.

Sergio Rodríguez llegó a la Comisaría de América en 2010 proveniente de la Subcomisaría de Tres Algarrobos en Carlos Tejedor; hasta 2012 se desempeñó como Segundo Jefe de Comisaría; de 2012 a 2015 fue Jefe de Comisaría; desde el 19 de marzo de 2015 hasta el mismo mes de 2020 fue Jefe de Policía Distrital de Rivadavia; y hasta 2021 ocupó el cargo Jefe de Estación de Policía Departamental de Seguridad de Rivadavia. Ese mismo año fue designado como Jefe de Delegación Departamental de Inteligencia Criminal hasta su pase a situación de retiro activo obligatorio con el grado de Comisario Mayor.

