“Asumimos después de 24 años de un mismo signo político y en un contexto económico nacional profundamente incierto. Asumimos con un municipio sin recursos suficientes, con deudas, con servicios deteriorados y con un parque automotor que reflejaba años de abandono. Y sin embargo, no vinimos a administrar excusas, vinimos a construir futuro. Y hoy, con humildad, pero con una enorme convicción, puedo decirles: Rivadavia está en marcha”, inició su alocución en el HCD Juan Alberto Martínez.

Sobre la política de educación local, el Intendente aseveró que “poco a poco, Rivadavia se está convirtiendo en una referencia en la región en materia de formación y capacitación. Y esto es producto de un trabajo conjunto entre todos los sectores, y el apoyo de la comunidad. Porque un pueblo que educa es un pueblo que se transforma”.

Por otro lado, puso en valor que “con el programa municipal ‘Rivadavia, Mi Tierra”’ en el primer año casi 90 familias rivadavienses accedieron a su lote. Hoy la mayoría de los vecinos beneficiados ya tomaron posesión de su terreno. Y lo más lindo es que esto continúa. En las próximas semanas abriremos la inscripción a la segunda etapa del programa. Y ya contamos con 108 nuevos terrenos para una tercera etapa”.

Luego del repaso por sus gestiones, le dedicó un párrafo a la oposición: “En este tiempo, fuimos testigos de la difamación, de las denuncias mediáticas, y fundamentalmente, de la acusación a vecinos que de buena fe se comprometieron con un proyecto de gestión que apostaba a un cambio para Rivadavia. Jamás dudamos de nuestro proceder”, indicó Martínez respecto del dictamen del Tribunal de Cuentas que aprobó la Rendición de Cuentas del ejercicio 2024.



