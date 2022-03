Horacio Rodríguez Larreta y Alejandro Finocchiaro comenzaron a recorrer los puestos de la feria de Lomas del Mirador (La Matanza) desde la esquina con la avenida San Martín, modificando la rutina del lugar.

Surgieron charlas con los vecinos, y la inseguridad fue la problemática más destacada, sobre todo en un barrio que sigue conmovido por el crimen de un hombre emboscado por delincuentes, a pocas cuadras de la feria, mientras trabajaba como repartidor.

La breve recorrida terminó con un encuentro con vecinos en la esquina de Huergo y Alcorta. Allí el Jefe de Gobierno porteño aseguró que lo hecho en Capital se puede replicar en todo el territorio si se trabaja de la misma manera.

Por su parte, Finocchiaro expresó: "Lo que me llama siempre la atención en los encuentros con vecinos de todas las localidades de La Matanza es que la gente no solo no tiene contacto directo con políticos del oficialismo, sino que ni siquiera conoce el nombre de los delegados municipales ni dónde están las reparticiones a cargo de los problemas que sufren a diario. Cargan con el padecimiento y el desamparo. Esa distancia con el vecino es lo que proponemos terminar. En distritos como este es muy claro que las prioridades del gobierno no tienen nada que ver con las de la gente. Es el verdadero estado ausente".