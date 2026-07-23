“El 51% de los alumnos de la facultad de medicina de la Universidad de La Plata son extranjeros”, dijo el diputado provincial libertario Agustín Romo en redes sociales.

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Antes, en el marco de la “campaña anti Argentina” había indicado: “El pagador de impuestos no tiene por qué soportarle la salud y la educación a extranjeros que nos odian”.

Romo impulsó un proyecto para arancelar la salud y la universidad pública para extranjeros en la Provincia de Buenos Aires.



“Podríamos aprovechar también para mandar a Greenpeace, Amnistía Internacional y todas esas ONGs británicas enemigas de la Argentina a la re concha de su puta madre”, añadió.

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