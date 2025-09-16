Romo criticó a Kicillof por ir a una entrevista televisiva con termo y mate: "Vende humo"
El jefe de bloque libertario en la Cámara de Diputados de la Provincia reparó en el detalle que llamó la atención en redes sociales.
El Gobernador Axel Kicillof brindó una entrevista televisiva este lunes por la noche en La Nación Más, y la realizó tomando mates con su propio equipo. La acción despertó críticas y bromas en redes sociales.
En este sentido, Agustín Romo, diputado bonaerense de La Libertad Avanza, cargó contra el mandatario provincial.
“Todavía no escuché una sola palabra del Gobernador Kicillof en la entrevista que le hizo Pagni, pero no puedo dejar de pensar en lo vende humo que es andar con el mate para todos lados”, sentenció.
