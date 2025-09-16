El Gobernador Axel Kicillof brindó una entrevista televisiva este lunes por la noche en La Nación Más, y la realizó tomando mates con su propio equipo. La acción despertó críticas y bromas en redes sociales.

En este sentido, Agustín Romo, diputado bonaerense de La Libertad Avanza, cargó contra el mandatario provincial.

“Todavía no escuché una sola palabra del Gobernador Kicillof en la entrevista que le hizo Pagni, pero no puedo dejar de pensar en lo vende humo que es andar con el mate para todos lados”, sentenció.

