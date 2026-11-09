Romo se burló de los "peronegros" por querer apropiarse del Papa León XIV
Tras la disputa de aplausos en la disertación del Sumo Pontífice, tras cada declaración del Papa ha servido para que cada sector político busque llevar agua para su molino. El Diputado bonaerense de LLA no se quedó atrás.
"El Papa: ‘el agua moja’.
Los peronegros: 'Viste, Milei, el Papa es peronista, jaja, tomá, tomá", se burló Agustín Romo en redes sociales.
Las declaraciones del legislador tuvieron lugar en el marco de la visita del Sumo Pontífice, donde cada sector político busca sacar partido.
La postura tradicional en contra del aborto y las críticas al capitalismo salvaje fueron dos de los tópicos que se adjudicaron oficialismo y oposición para cruzarse.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión