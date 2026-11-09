"El Papa: ‘el agua moja’.

Los peronegros: 'Viste, Milei, el Papa es peronista, jaja, tomá, tomá", se burló Agustín Romo en redes sociales.

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Las declaraciones del legislador tuvieron lugar en el marco de la visita del Sumo Pontífice, donde cada sector político busca sacar partido.

La postura tradicional en contra del aborto y las críticas al capitalismo salvaje fueron dos de los tópicos que se adjudicaron oficialismo y oposición para cruzarse.

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El Papa: el agua moja Los peronegros: VISTE MILEI?? EL PAPA ES PERONISTA JAJAJAJ TOMAAAA TOMAAAAA!!!! — Agustín Romo (@agustinromm) November 8, 2026

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