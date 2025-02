“El Presidente Milei acaba de decretar la prohibición de las cirugías de cambio de sexo en menores de edad. Dios salve a la República Argentina”, lanzó Agustín Romo en redes luego del anuncio oficial de la modificación de la Ley de Identidad de Género, en un marco signado por las críticas del Jefe de Estado a la "ideología woke".

Luego, el legislador provincial tomó una declaraciones televisivas de Adolfo Rubinstein al respecto y salió a cruzarlo.

“El ex Ministro de Salud de Macri diciendo que hay que debatir si los menores de 18 años pueden o no hacerse una operación de cambio de sexo”, indicó Romo, señalando que la decisión presidencial no debe ser materia de discusión.

El ex Ministro de Salud de Macri diciendo que hay que debatir si los menores de 18 años pueden o no hacerse una operación de cambio de sexo pic.twitter.com/TVIw87kpYA — Agustín Romo (@agustinromm) February 6, 2025