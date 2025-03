Diez de los once diputados kicillofistas bajaron al recinto para intentar tratar la suspensión de las PASO. La que faltó fue la diputada Laura Aloisi. La oriunda de Azul no dio quórum al igual que muchos legisladores que responden a La Cámpora y el Frente Renovador. Este viernes explicó por qué no bajó al recinto y negó fracturas en el bloque.