Desde Rosario Central decidieron lanzar un comunicado “ante la enorme sorpresa por la infamia y las repercusiones nacionales que generó una simple publicación de un club de fútbol”, durante la elección de la foto para el posteo “se hizo centro en Giovani Lo Celso, jugador nacido en las divisiones inferiores del club”.

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“Y se lo hizo como de costumbre, compartiendo una imagen de la formación inicial del equipo argentino el día que Gio jugó su único partido como titular en el Mundial, ante Jordania, por fase de grupos", añadieron a la vez que destacaron que "en esta publicación no se cortó ni editó la imagen seleccionada para este posteo”.

Con respecto a las críticas, el club señaló: "Central iniciará las acciones correspondientes contra quienes agraviaron a la institución en lo que entendemos como un ataque indiscriminado contra el club que hizo una publicación deportiva como tantas otras”.

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La declaración apunta principalmente al Canciller Pablo Quirno, quien había acusado a la institución santafesina de borrar a Messi y Scaloni de la foto por provenir de Newell's.

Al respecto, desde la entidad sentenciaron: “Por lo que entendemos que en ningún momento cabe que autoridades de la Nación, que deberían estar ocupados con temas más relevantes, repliquen y traten de direccionar este tipo de mensajes de índole deportivo”.

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📝 COMUNICADO OFICIAL



Ante la enorme sorpresa por la infamia y las repercusiones nacionales que generó una simple publicación de un club de fútbol, el Club Atlético Rosario Central aclara que, en la foto del posteo de “Felicitaciones a la Selección”, se hizo centro en Giovani… pic.twitter.com/WbTEUIQNnD — Rosario Central (@RosarioCentral) July 20, 2026

Siempre se puede ser más odioso…sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame. https://t.co/K5a8bsKint — Pablo Quirno (@pabloquirno) July 20, 2026