Fernández no descartó la posibilidad de que se desdoble la elección en la Provincia aunque dijo que lo "está proponiendo el Frente de Todos". Pidió "tener candidatos a intendentes en los 135 municipios, a gobernador en todas las provincias y a presidente". "Hay cosas en la que no vamos a estar de acuerdo. Pero la UCR tiene que decidir dónde apalancarse, no tiene que venir Macri a decirnos dónde nos tenemos que recostar”, definió sobre el futuro de Juntos por el Cambio.