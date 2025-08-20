En medio del rechazo al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, tres diputados abandonaron el bloque de La Libertad Avanza.

Ads

Una de ellas es la oriunda de Ciudad Jardín, Marcela Pagano, quien junto a Carlos D'Alessandro (San Luis) habían dado quórum en la sesión convocada por la oposición. Más tarde, ambos rechazaron el veto presidencial sobre discapacidad. A ellos se sumó el formoseño Gerardo González y Lourdes Arrieta, quien tenía un monobloque luego de haber sido expulsada el año pasado del bloque oficialista. La nueva bancada de llamará "Coherencia". Con estas fugas, LLA pasará de 39 a 36 miembros.

Cabe mencionar que desde hace más de un año, Pagano está enfrentada con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y es parte de una pelea dura y constante con Lilia Lemoine, diputada cercana al presidente Javier Milei.

Ads

PAGANO CON UN MEGÁFONO EN PLENA SESIÓN. Foto: Déborah de Urieta

El presidente de la Cámara baja nunca la quiso reconocer como presidenta de la Comisión de Juicio Político, algo que hasta hoy no se resolvió.

En tanto, este año se desmarcó de votaciones de su bloque. Antes de la sesión de este miércoles, también había dado quórum el pasado 2 de julio.

Ads