Vecinos de distintos distritos del sudoeste bonaerense realizan este domingo 12 de octubre un nuevo banderazo sobre la Ruta Nacional 3 para reclamar por la falta de avances en la construcción de la autovía. La concentración principal se da en la rotonda del Cristo de Azul, donde los manifestantes mantienen carteles con las consignas “Autovía ya” y “La Ruta 3 se cobra vidas”.

El referente del grupo “Autoconvocados por la Ruta 3”, Fernando Sottile, asegura:

“Nosotros vamos a seguir con esta lucha y en algún momento esperamos ser escuchados”.

Durante la protesta, se evalúan distintas medidas de presión, desde cortes de ruta hasta la tradicional permanencia junto a la calzada. El reclamo suma cada vez más ciudades, incluyendo Olavarría, Tandil, Las Flores, Monte, Chillar y Cacharí, entre otras.

Mientras tanto, la diputada nacional Vanesa Siley (bloque Fuerza Patria) presentó un pedido de informes en el Congreso sobre el tramo Azul–Cacharí. Según Siley, desde 2006 se registraron 495 siniestros viales, con 226 fallecidos y 883 heridos, sumado a pérdidas materiales y familias afectadas.

“La finalidad es evitar más muertes y pérdidas materiales que día a día se suceden en el tramo mencionado de la Ruta Nacional N° 3”, advierte la legisladora.

El pedido busca también información sobre mantenimiento de la ruta, control de cargas de camiones y planificación de obras, para dar respuestas concretas a los vecinos, transportistas y usuarios diarios de este corredor clave para la provincia de Buenos Aires.

