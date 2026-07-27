Una mujer resultó herida y debió ser hospitalizada tras un choque entre tres vehículos ocurrido este domingo por la noche sobre la Ruta Provincial 51, a la altura del kilómetro 309, en jurisdicción de General Alvear.

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Según informó el portal Noticias de Azul , el siniestro se produjo pasadas las 20 cuando, por causas que aún son materia de investigación, un Chevrolet Corsa conducido por Mariela Hernaez, que circulaba en sentido General Alvear-Saladillo, cruzó de carril e impactó contra la parte lateral trasera derecha de un Peugeot 306 manejado por Martín Hernán Martínez, vecino de la ciudad de Azul.

Tras el primer impacto, el Corsa también colisionó contra una Chevrolet S-10 conducida por Mario Alejandro Erranti, oriundo de Tapalqué. Como consecuencia del choque, la camioneta terminó sobre la banquina de la mano contraria, mientras que el Corsa despistó y volcó sobre la banquina opuesta.

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La conductora del Chevrolet Corsa fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Municipal de General Alvear con traumatismos de diversa consideración.

En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento Vial General Alvear I, Bomberos Voluntarios y personal sanitario. Tras las tareas de asistencia y remoción de los vehículos, la circulación sobre la Ruta Provincial 51 quedó completamente normalizada.

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