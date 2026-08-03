Los cinco bloques de la oposición del Concejo Deliberante en Saavedra anunciaron la decisión de impulsar la creación de una Comisión Investigadora para analizar la situación institucional derivada de las declaraciones públicas realizadas por el intendente Matías Nebot sobre su estado de salud y consumos problemáticos.

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En un comunicado conjunto que lleva la firma de los bloques Alianza La Libertad Avanza, Distrito Futuro, Justicialistas, Unión Cívica Radical y Unión y Libertad, señalaron que la medida se enmarca en las facultades previstas por la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, particularmente en su artículo 249.

Allí, los concejales manifestaron su "profundo respeto por la dimensión humana y la salud personal" del jefe comunal, aunque sostuvieron que el ejercicio de la función ejecutiva requiere "el pleno ejercicio de las facultades psicofísicas y el resguardo de la idoneidad" necesaria para administrar los recursos, la seguridad y los servicios públicos.

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Asimismo, indicaron que, frente a la "incertidumbre institucional generada por las propias manifestaciones del intendente, la omisión o el silencio serían un grave incumplimiento" de sus deberes como representantes de la comunidad. En ese sentido, explicaron que la creación de la Comisión Investigadora busca garantizar la continuidad democrática, la transparencia y el orden institucional mediante las herramientas que establece la legislación vigente.

Los bloques aclararon que el funcionamiento de la comisión no afectará la actividad del Departamento Ejecutivo ni del Concejo Deliberante, asegurando que ambas instituciones continuarán desarrollando sus tareas habituales mientras avance el proceso.

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También precisaron que, en caso de ser necesario, la investigación respetará el secreto de sumario, la protección de datos personales y los derechos del paciente, desarrollándose bajo estricta reserva y garantizando el derecho de defensa. Del mismo modo, señalaron que se contemplarán mecanismos para preservar la identidad de cualquier ciudadano que aporte pruebas y solicite confidencialidad.

Como parte del acuerdo político alcanzado, los bloques opositores asumieron el compromiso de no realizar declaraciones individuales ante los medios de comunicación. La información sobre el avance del procedimiento será canalizada exclusivamente a través de informes periódicos que emitirá la Comisión Investigadora.

Finalmente, aclararon que la iniciativa surge de manera conjunta entre los cinco bloques de la oposición, aunque dejaron abierta la posibilidad de que los concejales oficialistas acompañen el proyecto durante su tratamiento en el recinto. Además, remarcaron que no existe un prejuzgamiento sobre la situación del intendente y que serán las pruebas objetivas y los peritajes profesionales los que determinen las conclusiones y los pasos a seguir.

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Días atrás, en la ciudad de Pigüé, el municipio organizó un encuentro comunitario para “Hablar es prevenir” tiene el lema “Hablar rompe el silencio que alimenta las adicciones”, con la participación de Adrián di Renzo, referente de la prevención de adicciones. En la presentación de la charla, el jefe comunal fue uno de los oradores y en la ocasión afirmó: "Para mí es bastante difícil saber por dónde empezar pero voy a arrancar por donde me salga del corazón. Yo llevo 308 días sin consumir".

En un breve registro audiovisual, explicó que "la lucha contra la adicción es todos los días, un día a la vez" y agregó que "la causa nunca es la sustancia, la causa es otra cosa, la sustancia es la consecuencia". Además, sostuvo que hablar sobre el tema permite abrir espacios de acompañamiento y romper con los prejuicios que suelen rodear a quienes atraviesan este tipo de procesos.