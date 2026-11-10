Los concejales de Saavedra - Pigüé se reunirán en una sesión especial el jueves 26 de noviembre a las 9 horas para decidir la situación política de Matías Nebot, intendente del distrito, en el marco de lo resuelto tras la comisión investigadora.

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El Honorable Concejo Deliberante comunicó oficialmente el llamado y precisó que la sesión tendrá un único expediente en el orden del día, el de juzgar la responsabilidad política de Nebot y resolver qué pasará con él.

El intendente está bajo investigación desde que el cuerpo deliberativo aprobó crear una comisión que evaluara su gestión a partir de sus declaraciones públicas vinculadas a los consumos problemáticos.

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La controversia empezó el 17 de julio en Pigüé, cuando el intendente organizó un encuentro comunitario sobre consumos problemáticos. En esa charla, Nebot reconoció que hacía más de 300 días que no consumía cocaína.

A partir de ese plazo, la oposición lo cuestionó porque, según sus cuentas, consumió drogas ilegales cuando ya era jefe comunal, cargo que asumió en diciembre de 2023. Después de esos cuestionamientos, el Concejo Deliberante formó la comisión investigadora.

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El 23 de octubre, por 11 votos contra 2, el Concejo dio por graves los hechos que estudió la comisión investigadora, un paso previo al juzgamiento político. Ahora, el cuerpo deberá definir si Nebot sigue al frente del municipio de Saavedra.

Votaron en contra del intendente el radicalismo, el justicialismo, Unión y Libertad, La Libertad Avanza y Distrito Futuro. El concejal Mariano Mansilla se abstuvo.