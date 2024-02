El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, advirtió que la Provincia no podrá afrontar el pago del salario docente durante todo el año sin las sumas incluidas que le corresponden a Nación y hasta el momento no fueron giradas.

“La Provincia de Buenos Aires no tiene los recursos como para hacer el pago efectivo todo año. Por eso le estamos pidiendo al Gobierno nacional que reconsidere la situación”, señaló el funcionario de Axel Kicillof.

La semana pasada, la gestión de Axel Kicillof abonó la totalidad de los salarios docentes incluyendo las sumas que le corresponden a la administración nacional por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

El FONID está estipulado por ley desde 1998 y representa alrededor del 10% del salario docente dependiendo de la antigüedad. Esta falta de recursos motivó el reclamo de ministros de educación de las provincias de todo el país.

“No es que Milei toma venganza contra los gobernadores. Se está vengando de los maestros, no de los gobernadores. A los que les impacta en el salario es a los maestros. O sea que la venganza no es contra la política, contra la casta, contra los gobernadores. La venganza es contra el pueblo, es contra los maestros y las maestras de todo el país”, cerró Bianco.