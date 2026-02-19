“Hubo un gobierno que siempre pensó en los que trabajan. Dejó que las paritarias funcionaran a pleno, generó trabajo registrado, quitó el Impuesto a las Ganancias a los asalariados y dejó el desempleo más bajo en democracia”, dijo Alberto Fernández en redes sociales.

Y agregó: “A ese gobierno jamás le hicieron un paro general”.

Fernández concluyó su gestión con una imagen tan baja que ni siquiera pudo aspirar a presentarse como candidato para la reelección; y poco tiempo después su ex mujer lo denunció por violencia de género, causa por la que se encuentra imputado actualmente.

