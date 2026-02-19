Salió Alberto Fernández a defender su gestión: "A mi gobierno jamás le hicieron un paro general"
En la previa de la medida de fuerza de la CGT contra la reforma laboral de Javier Milei, el ex Presidente por el Frente de Todos apareció para tratar de validar su administración.
“Hubo un gobierno que siempre pensó en los que trabajan. Dejó que las paritarias funcionaran a pleno, generó trabajo registrado, quitó el Impuesto a las Ganancias a los asalariados y dejó el desempleo más bajo en democracia”, dijo Alberto Fernández en redes sociales.
Y agregó: “A ese gobierno jamás le hicieron un paro general”.
Fernández concluyó su gestión con una imagen tan baja que ni siquiera pudo aspirar a presentarse como candidato para la reelección; y poco tiempo después su ex mujer lo denunció por violencia de género, causa por la que se encuentra imputado actualmente.
