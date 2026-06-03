A poco más de cinco meses del incendio que arrasó con gran parte de su estructura, la empresa de Salliqueló “Lácteos La Familia Retorto” logró retomar parcialmente su actividad productiva.

Ads

Iván Perri, integrante de la familia propietaria, recordó que los primeros meses posteriores al siniestro estuvieron centrados en desarmar lo afectado y evaluar qué maquinaria podía recuperarse.

Según detalló, aunque lograron rescatar parte del equipamiento de la sala de elaboración, las pérdidas fueron “enormes”.

Ads

“Perdimos casi el 90% de la empresa, lo que es la actividad familiar, y el trabajo e inversiones de 30 años”, expresó en una entrevista con Noticias 12 de Trenque Lauquen.

Perri señaló que recién a fines de marzo pudieron reactivar una parte de la producción. En la actualidad, la firma opera aproximadamente al 50% de su capacidad, mientras que la reconstrucción de los edificios avanza en torno al 30%. Gracias a ese esfuerzo conjunto, la firma logró mantener la totalidad de las fuentes laborales.

Ads

El incendio destruyó moldes, insumos, maquinaria, cámaras de frío y la totalidad del stock de mercadería, lo que complicó el regreso a la normalidad productiva. Ante ese escenario, hoy la empresa utiliza contenedores como solución provisoria para el almacenamiento de productos terminados, a la espera de reconstruir las cámaras frigoríficas, al tiempo que destacó la ayuda de proveedores.

Respecto al origen del incendio, Perri indicó que nunca pudo determinarse con precisión debido a la magnitud de los daños ocasionados.