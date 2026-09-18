En el marco del Día de la Sanidad, el Hospital Privado SADIV realizará una jornada abierta a la comunidad con controles gratuitos y acciones de prevención, en una propuesta que busca acercar herramientas vinculadas al cuidado de la salud en el norte de la provincia de Buenos Aires.

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La actividad se llevará adelante el lunes 21 de septiembre, de 9 a 13, en un stand instalado en el ingreso principal del hospital, ubicado en avenida Sarmiento 2795, San Pedro.

Durante la jornada, quienes se acerquen podrán realizarse de manera gratuita controles de signos vitales, peso y talla. La iniciativa apunta a promover la prevención y acercar controles básicos de salud a la comunidad.

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Además, habrá información y asesoramiento sobre la Oferta Académica 2027 del Instituto Superior de Formación Técnica SADIV, para quienes quieran conocer las propuestas educativas y alternativas de formación vinculadas al ámbito de la salud.

La jornada busca generar un espacio de encuentro con la comunidad en el marco del Día de la Sanidad, combinando acciones de prevención con información sobre oportunidades de formación para quienes quieran desarrollarse profesionalmente en el sector sanitario.

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La actividad tendrá lugar en San Pedro y forma parte de una propuesta orientada a la comunidad del norte bonaerense, con acceso libre y gratuito.