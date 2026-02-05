La escuela especial N°503 es una de las siete instituciones que están siendo intervenidas durante 2026. “Hoy, cuando la crueldad parece estar de moda, hacemos el esfuerzo en esta escuela tan importante para San Fernando”, dijo Juan Andreotti.

El Municipio continúa adelante con su histórico Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales, mediante el cual renueva y mejora la infraestructura educativa del distrito. En este año 2026, siete edificios escolares están siendo intervenidos, entre ellos la Escuela Especial N°503, se informó oficialmente.

“Siguiendo con nuestro Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales, vinimos a ver la obra de la Escuela Especial número 503. Este año, entre toda la comunidad estamos renovando siete establecimientos educativos y mejoramos sus instalaciones para que nuestras chicas y chicos tengan una mejor educación, y para que nuestros maestros y profes también tengan mejores condiciones de trabajo”, sostuvo el Intendente en el marco de la recorrida.

Y destacó “Como estamos convencidos de que la verdad está en la niñez, ponemos lo mejor de nosotros para que tengan una mejor infancia".

A través del “Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales”, visitamos esta importante institución donde llevamos adelante una renovación integral, pensando en el bienestar de chicos, chicas y docentes. pic.twitter.com/vE5Wi1vxqK — San Fernando Municipio (@SanFerMunicipio) January 31, 2026