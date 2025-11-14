En la última sesión ordinaria celebrada esta semana, el Concejo Deliberante de San Andrés de Giles aprobó por unanimidad un proyecto del bloque de Juntos por El Cambio, a través del cual se declaró la Emergencia Sanitaria en el partido por el término de 120 días.

Ads

El proyecto remarca “el estado crítico del Sistema de Salud del Partido de San Andrés de Giles y la urgente necesidad de adoptar medidas excepcionales para asegurar el pleno acceso al derecho a la salud de todos los vecinos”.

Según publicó el medio fmvall, entre los considerandos destaca “que la falta de recursos humanos y financieros compromete directamente el derecho constitucional a la salud y la obligación del Estado municipal de asegurar la atención sanitaria mínima” y “que persisten faltantes en insumos e inconvenientes en la infraestructura de espacios críticos, como el quirófano, lo que afecta la capacidad operativa del hospital”.

Ads

En tanto el Artículo 3° de la Ordenanza, indica que el Departamento Ejecutivo que encabeza el intendente Miguel Gesualdi deberá adoptar las medidas urgentes necesarias para garantizar la continuidad de los servicios de salud, la cobertura médica de guardias y especialidades críticas, y la provisión de insumos esenciales, informando en forma quincenal al HCD sobre las acciones implementadas, recursos afectados y resultados obtenidos”.

El Departamento Ejecutivo tiene ahora la potestad de promulgar o vetar la Ordenanza, mientras que el Concejo Deliberante volverá a reunirse el próximo 27 (en lo que será la última Sesión Ordinaria del Año), donde está previsto que ingresen el Proyecto de Presupuesto 2026 y la nueva Ordenanza Fiscal e Impositiva.

Ads

En tanto que en el mes de diciembre se producirá la asunción de los concejales que resultaron electos en las últimas elecciones.