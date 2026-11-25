El intendente de San Andrés de Giles, Miguel Gesualdi, y los representantes de la empresa De Bon Lait S.R.L. firmaron un contrato de locación de inmueble municipal con el objetivo de recuperar y poner nuevamente en funcionamiento el predio del ex frigorífico.

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La iniciativa, que requiere homologación del Honorable Concejo Deliberante, contempla un plazo de locación por 25 años partir de la entrega efectiva de la posesión y la puesta en valor integral del predio a cargo de la empresa.

“Durante años, el ex frigorífico municipal estuvo cerrado. Hoy damos un paso trascendental en la reactivación económica de nuestra ciudad. Esperamos que este contrato se confirme pronto, para poder dar inicio a esta gran oportunidad de desarrollo productivo local”, destacó Gesualdi.

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Entre los puntos centrales establecidos en el contrato suscripto entre las partes se destacan que el inmueble ubicado sobre la Avenida Nuestra Señora de Luján s/n será destinado exclusivamente al desarrollo de actividades industriales vinculadas con la elaboración, procesamiento, fabricación y acondicionamiento de productos lácteos —tales como cremas, mantecas, quesos y derivados— y alimentos afines, incluyendo tareas complementarias de almacenamiento, comercialización y venta minorista en el propio establecimiento.

Asimismo se indicó que “todas las obras, refacciones, reparaciones, instalaciones y adaptaciones necesarias para el reacondicionamiento y puesta en marcha del edificio serán ejecutadas por De Bon Lait S.R.L. a su exclusivo costo, cargo y responsabilidad” y se estableció un canon mensual (con ocho meses de gracia) “exigible a partir del noveno mes desde la entrega de la posesión", con un monto que "se actualizará semestralmente conforme a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nivel general publicado por el INDEC”.

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La directora de Producción, Florencia Mémoli, subrayó el impacto estratégico del proyecto para la comunidad: "No sólo vamos a recuperar un edificio en desuso; se trata de apostar al desarrollo local, sumar valor agregado y algo muy necesario en nuestra ciudad, crear nuevas fuentes de trabajo".