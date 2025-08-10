Con sol, música y la alegría de un récord nacional, San Andrés de Giles vive este domingo una fiesta que crece año a año y que ya se ganó un lugar en el calendario turístico de la provincia.

La Fiesta del Salame más Largo de Argentina en San Andrés de Giles está en pleno auge y ya recupera su corona: con 469,18 metros, vuelve a tener el salame más largo del país, superando la marca que ostentaba Tandil con 401 metros.

El evento, que se desarrolla en el Parque Municipal, vive su cuarta edición con una multitud que desde la mañana recorre los puestos gastronómicos, la feria de artesanos y disfruta de espectáculos en vivo. Entre los presentes se encuentra el intendente Miguel Ángel Gesualdi, acompañando una jornada que ya es tradición local y orgullo bonaerense.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, el creador de la fiesta y referente de Chacinados La Vasquita, José María Meretta, expresó su satisfacción: “EHabíamos dicho que en este 2025 íbamos a hacer un salame un poco más largo que el año pasado… Esta es la fiesta más grande, con más de 100 puestos anotados”.

Cerca de las 15.00, la medición oficial da paso a uno de los momentos más esperados: el corte y la degustación para el público. Meretta recordó que en 2024 “se vendió todo en 20 minutos” y destacó que lo recaudado se destina íntegramente a los bomberos.

El éxito de la convocatoria también se nota en el turismo: los alojamientos locales están completos y los visitantes buscan hospedaje en ciudades vecinas como San Antonio de Areco, Mercedes y Luján.

La propuesta se completa con una grilla de artistas que incluye a Prenda Roja, Ballet Huellita Pampa, El Gurú, Grupo Renacer, Rubén León, Pago de Azcuénaga, Maxi Costurié, Qamana Musqhoy, Mónica Crespo, Ritmos de mi Tierra, Juan Sánchez Cantello, Tintaya, Lola Decastelli, Compañía Municipal Camino Real y Adrián Maggi, entre otros.

Con sol, música y la alegría de un récord recuperado, San Andrés de Giles celebra a lo grande y vuelve a inscribir su nombre en el podio nacional del salame.