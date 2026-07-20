Mientras la Selección argentina emprende el regreso al país tras la derrota en la final del Mundial 2026, en San Antonio de Areco apareció un emotivo homenaje para uno de los integrantes del cuerpo técnico que representó al país durante toda la competencia.

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En la mañana de este lunes, una bandera fue colocada en el Monumento a Vieytes, en la plaza principal de la ciudad, con un mensaje dedicado a Luis García, kinesiólogo de la Albiceleste y vecino de Areco.

El pasacalle expresa: "Nuestro cariño y respeto va más allá de cualquier resultado. Gracias por tu humildad y corazón", acompañado por los colores celeste y blanco.

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La iniciativa fue difundida por el medio local Bosco Producciones, que compartió las imágenes del homenaje y destacó el orgullo de la comunidad por el profesional arequero que formó parte del plantel argentino durante la Copa del Mundo.

"Hermoso gesto de los chicos de la Plaza Arellano", señalaron desde la publicación, donde también escribieron: "La mañana del lunes amaneció así en San Antonio de Areco, sintiendo un enorme orgullo por nuestro querido Luis García".

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El mensaje concluye con una frase que resume el sentimiento de los vecinos: "¡Gracias Luis querido, tu pueblo te espera con los brazos abiertos!".

En medio de la tristeza por la derrota frente a España, el reconocimiento refleja el respaldo de la comunidad a quienes integraron el histórico ciclo de la Selección, poniendo en valor el esfuerzo y el compromiso por encima del resultado deportivo.

No es la primera vez que Luis García recibe una muestra de cariño: durante el Mundial, Leandro Paredes ya había agradecido públicamente el trabajo del kinesiólogo arequero en la recuperación de la lesión que le permitió regresar antes de lo previsto a la competencia. Ahora, fue todo San Antonio de Areco el que decidió homenajearlo por su aporte silencioso a la Albiceleste.