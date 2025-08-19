En el Centro de Operaciones local, se anunció la modernización de la red de cámaras de seguridad que contará con Inteligencia Artificial para reforzar la prevención y el cuidado de los vecinos. “Invertimos más de 1.000 millones de pesos en la renovación integral de la estructura de monitoreo de seguridad de nuestra ciudad. Esta renovación es una continuidad del esfuerzo que venimos haciendo entre todos en materia de seguridad. Es importante para el cuidado y bienestar de todos los vecinos de San Fernando”, indicó el Intendente Juan Andreotti.

En tanto, el Secretario de Modernización y Gestión Informática, Gonzalo Cornejo, resaltó que, en la actualidad, la ciudad cuenta con 1.660 cámaras, lo que equivale a un promedio de 1 cada 104 habitantes. También añadió que “el Municipio hizo una gran inversión para hacer una puesta en valor de todo lo que teníamos y que se llevaron todas las antenas a una nueva tecnología con mayor ancho de banda, que garantiza una conexión estable y de alta calidad”.

Según se informó oficialmente, la IA permite localizar a un cierto objetivo en cualquier cámara y franja horaria, detectar intrusiones en zonas restringidas, identificar aglomeraciones y enviar alertas inmediatas. Las búsquedas ofrecen imágenes más nítidas, rápidas y sin latencia. Además, las cámaras más antiguas serán reemplazadas por nuevas.

“Es una inversión que hacemos con muchísimo esfuerzo entre todos los vecinos de San Fernando para seguir ayudando a la provincia en la responsabilidad que tiene en materia de seguridad. Así que, para nosotros, es importante seguir invirtiendo para cuidar a los vecinos", concluyó Andreotti.

