En el marco de la inauguración de tres renovadas escuelas ubicadas en Darragueira y Quintana, barrio Virgen de Luján, Juan Andreotti comenzó su alocución agradeciendo “el compromiso sostenido con la educación, que es lo más importante de nuestra sociedad, porque la verdad está en la niñez y todo lo que hagamos hoy contribuirá a tener una mejor sociedad mañana”.

Y resaltó: “Continuamos con el Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales, llegando casi a todas las escuelas de San Fernando. Todavía nos falta, por eso pido a los alumnos y alumnas que las cuiden”.

“Estoy orgulloso de la comunidad solidaria que formamos. En un momento que el mundo está muy egoísta, que nos dan ejemplos de violencia, de maltrato sistemáticamente, en este país y en el mundo. Creo que la única manera de construir una sociedad mejor es en mirarnos, acompañarnos, ser generosos. Es preferible equivocarse ayudando a alguien, que equivocarse por no ayudar”, continuó Intendente.

Y prosiguió: “A veces nos dicen que el éxito está en tener muchas cosas que están fuera de nosotros, a veces fuera de nuestro alcance. Quiero decirles que eso no es cierto. No estamos compitiendo contra nadie. No tenemos que tener miles de seguidores. No, la diferencia no está en la zapatilla que tengamos. No está en los famosos que seamos, sino que la diferencia está en ser buenas personas”.

"Competimos solo contra nosotros. Y esa competencia se gana siendo la mejor persona que podamos ser. Por eso, sean el primero que le da el asiento en el colectivo a un abuelo que lo necesita. Adopten a un animalito, sean buenos compañeros. Están en una de las etapas más lindas que tiene la vida”, sostuvo Andreotti.

