Durante la primera semana de marzo, Juan Andreotti encabezó la inauguración e inicio de clases de la Primaria N°8, Secundaria N°21 y CENS 452; la Escuela Especial N°503; y la Primaria N°3, Secundaria N°14 y EPA N°708.

“Fue una semana de muchísima alegría. Entre toda la comunidad de San Fernando, venimos renovando siete escuelas y se lo agradecemos a los vecinos. Es el esfuerzo de todos nosotros organizado a través del Municipio, a través del Estado”, señaló el Jefe Comunal.

“La única manera de querer algo es conocerlo, y eso nos permite cuidarlo. A todos los chicos les pido que cuiden sus escuelas, que nadie de afuera lo hará mejor que ellos; así como a los vecinos de San Fernando les pido que cuidemos cada calle, cada luminaria, el Hospital que es nuestro. Nadie de afuera lo va a hacer mejor que nosotros. Y cuidemos Argentina, porque nadie de afuera va a venir a salvarnos”, añadió.

Por último, el Intendente señaló: “Nada podemos lograr ni conseguir si cada uno hace lo que quiere sin importarle el otro. Cada cosa que hicimos en San Fernando fue para toda la comunidad, sin mirar para otro lado. La única manera de construir una sociedad más justa es con empatía y amor. Me siento muy orgulloso de que en estos años me hayan elegido para dirigir los destinos de la ciudad, y lo seguiremos haciendo lo mejor posible”.



