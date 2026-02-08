“Agradezco a todos los vecinos de San Fernando por su solidaridad, como forma de estar presentes y acompañar a quienes están luchando para salvar lo que es de todos: la naturaleza, los bosques y los animales de nuestra Patagonia”, destacó el Intendente Juan Andreotti.

Ads

Para colaborar con los bomberos y brigadistas que luchan contra los incendios forestales que hoy azotan a la Patagonia, el Municipio de San Fernando realizó una donación de una serie de herramientas, indumentaria y elementos especiales para combatir el fuego, se informó oficialmente.

“La donación se realiza a la Federación de Bomberos de Chubut que están enfrentado los durísimos incendios en nuestra Patagonia; por eso, quiero agradecer a todos los vecinos de San Fernando por ser solidarios, porque esta es la manera de estar presentes acompañando a quienes están dejándolo todo para proteger nuestra naturaleza, nuestros espacios y nuestros animales. Les agradecemos todo lo que están haciendo y entregarles entre todos los sanfernandinos este pequeño aporte para ayudar y reconocer el esfuerzo que están haciendo”, finalizó el Jefe Comunal.

Ads

Ads