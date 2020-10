El Intendente de San miguel, Jaime Méndez, publicó un video en su cuenta de Twitter en donde se muestra a bordo de una patrulla de la Policía Municipal recorriendo las calles del distrito "controlando que estuviera todo tranquilo". En la filmación, el jefe comunal del Frente de Todos saluda a un vecino que está sin barbijo y que dijo estar festejando el cumpleaños en su casa, lo que generó decenas de críticas por parte de los usuarios.

Además, supervisamos operativos de control y de saturación, una actividad que nuestra Policía Municipal realiza todas las noches en conjunto con Gendarmería y Policía de la Pcia en diferentes barrios del distrito #SanMiguel pic.twitter.com/vkFBynygI0 — Jaime Méndez (@jaimemendezh) October 2, 2020

"Recién, en una patrulla de nuestra Policía Municipal, recorrimos distintas zonas de Mariló, Trujui, Mitre y Bella Vista, saludamos a vecinos y controlamos que todo estuviera tranquilo. Además, supervisamos operativos de control y de saturación, una actividad que nuestra Policía Municipal realiza todas las noches en conjunto con Gendarmería y Policía de la Pcia en diferentes barrios del distrito", señaló Méndez en Twitter.

En el video que el propio Méndez publicó, se lo observa viajando en el asiento del acompañante. Al llegar a una esquina y advertir la presencia de un hombre, se lo escucha decir: "A ver, saludemos acá". Luego se dirigió al sujeto que estaba parado sin tapabocas y le preguntó si estaba todo bien. "Estamos acá porque es mi cumpleaños", respondió el muchacho. A lo que el alcalde contestó: "Bueno, feliz cumpleaños, un gusto".

Les chupa un huevo el.barbijo , las reuniones sociales...jajajaja que hdp — kanishka (@kanishhka20) October 2, 2020

Luego de la publicación de esta escena, decenas de usuarios en redes sociales cuestionaron al Intendente por no recordarle al vecinos que está prohibido circular por la calle sin tapabocas y sobre todo, celebrar con reuniones sociales en cuarentena. "Les chupa un huevo el barbijo, las reuniones sociales...jajajaja que hdp", escribió el usuario @kanishhka20 a través de su cuenta de Twitter.

"Y esto.... hace falta mostrar el video???.... jajaja la gente cuando trabaja se filma ? O es como algo extraordinario laburar.... Que hay que felicitarlo?", expresó en tono irónico Gustavo Otero desde la cuenta @elguty. "El dia que no suban el video es porque no laburaron entonces?... no entendi.... Laburen que para para eso les pagamos. Que es eso de andar subiendo videitos...", agregó el usuario, entre muchos otros comentarios.