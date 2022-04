Desde la sede del gremio Camioneros en San Nicolás, Julio Cabaleyro, histórico dirigente del sindicato en la región y padre del concejal del Frente de Todos, Maximiliano, quien junto a Fernando Espíndola ya están detenidos a disposición de la Justicia, anunció un paro general desde las 0 horas.

Espíndola se entregó en la sede de la DDI local y Cabaleyro hizo lo propio en San Nicolás.

A partir de esta noche ya no habría recolección de residuos, ni el servicio de barrido y limpieza en San Nicolás. La seccional también abarca a los trabajadores de Ramallo y San Pedro por lo que la medida también podrá repercutir allí.

Este viernes, la Justicia dejó firme la orden de detención de Cabaleyro y Espíndola, acusados de “pedidos de coima” tras la denuncia de la empresa Rey Distribución.

"Lo que le está pasando a Maxi es consecuencia de haber defendido los derechos de los trabajadores. Los jueces para unas cosas son capaces y para otras, no”, se quejó Cabaleyro padre desde la puerta del sindicato que condujo históricamente hasta que lo dejó en manos de su hijo.

Y anunció, horas antes de que se confirme la detención: "Lo que vamos a hacer es un paro de actividades hasta tanto definan qué van a hacer con Maxi, si lo van a detener o lo van a dejar libre".

“Si lo detienen, muchachos, no se trabaja más en ningún lado”, había advertido. “Nosotros no vamos a regalar los derechos que conseguimos con la lucha nuestra, no se lo vamos a regalar ni a la fiscala ni a la jueza ni a nadie", había dicho.