Los festejos por la clasificación de la Selección argentina ante Egipto terminaron con incidentes en el centro de San Nicolás, donde un grupo de jóvenes protagonizó destrozos en comercios, amenazas a vecinos y comerciantes y disturbios que alteraron la celebración.

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Según la información conocida, unas 40 personas, en su mayoría menores de edad, recorrieron distintas calles del microcentro, bloquearon el tránsito y provocaron daños en varios locales comerciales. Ante la situación, varios comerciantes decidieron bajar las persianas de manera preventiva para evitar mayores inconvenientes.

Uno de los episodios denunciados ocurrió en la esquina de Mitre y 9 de Julio, donde un vendedor de pochoclos habría sido intimidado por el grupo, además de registrarse agresiones contra otras personas que se encontraban en la zona.

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El desorden generó un importante despliegue de seguridad y, como consecuencia de los procedimientos realizados, al menos cinco personas fueron aprehendidas por distintos hechos.

Entre los detenidos se encuentra un joven de 18 años, acusado de romper la vidriera de un comercio ubicado sobre Mitre al 200. También fue aprehendido un hombre de 28 años, señalado por agredir físicamente a otro de 47, quien sufrió lesiones leves.

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Además, un adolescente de 15 años quedó a disposición de la UFI del Joven luego de arrojar una botella de vidrio contra un grupo de personas y resistirse al procedimiento de identificación. Por otro lado, un hombre de 39 años fue aprehendido acusado de generar disturbios en la vía pública mientras se encontraba en estado de ebriedad.

Las actuaciones quedaron a cargo de la UFI N.º 14 y de la UFI del Joven, según la gravedad y características de cada uno de los hechos investigados.