La histórica victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra, que selló el pase del equipo de Lionel Scaloni a la final del Mundial 2026, también tuvo un costado oscuro en la provincia de Buenos Aires. En San Pedro, los festejos multitudinarios terminaron con 20 personas heridas, entre ellas un hombre baleado y varias víctimas de ataques con arma blanca.

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Miles de vecinos se concentraron en la esquina de Mitre y Obligado, donde se habían dispuesto cortes de tránsito para facilitar la circulación durante la celebración. Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a registrarse violentos enfrentamientos en distintos sectores de la ciudad.

Uno de los primeros episodios ocurrió en Belgrano al 700, donde un joven fue atacado por un grupo de personas que lo golpeó hasta dejarlo tendido en la vía pública.

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Más tarde, otro hecho de gravedad tuvo lugar en 25 de Mayo al 1000, casi esquina Güemes, donde un hombre fue apuñalado. Personal del SAME acudió para asistir a la víctima, aunque el médico que integraba la ambulancia también fue increpado y amenazado por personas que permanecían en el lugar.

La violencia continuó con un tercer episodio, cuando un hombre ingresó al Hospital Emilio Rua con una herida de arma de fuego tras un enfrentamiento ocurrido en la esquina de Mitre y Avenida 3 de Febrero. El paciente quedó internado en observación luego de constatarse que el proyectil había impactado en uno de sus glúteos.

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Además, se registraron incidentes dentro de la guardia del hospital, donde continuaron las agresiones entre personas vinculadas al hecho.

De acuerdo con la información difundida por el medio sampedrino y la actualización posterior del saldo de víctimas, la jornada dejó 20 personas heridas, producto de distintos enfrentamientos ocurridos durante los festejos. Los casos incluyeron lesiones por arma blanca, un herido de bala y otras agresiones físicas que obligaron a una intensa intervención de los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad.

Lo que comenzó como una multitudinaria celebración por el pase de la Selección a la final del Mundial terminó convertido en una de las noches más violentas de los últimos tiempos en San Pedro, opacando la alegría por el triunfo argentino con una sucesión de graves episodios registrados en distintos puntos de la ciudad.