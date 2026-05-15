Axel Kicillof y Nicolás Mantegazza pondrán este marcha este viernes a las 10.00 el nuevo edificio para la Escuela Primaria N°6 de San Vicente, un inmueble nuevo ubicado junto al CEF, en las calles Estrada y Belgrano.

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La inauguración “marcará un nuevo avance para la educación pública del distrito, incorporando más infraestructura y mejores oportunidades para los chicos de San Vicente", afirmaron desde el Municipio.

La agenda del Gobernador continuará en horas de la tarde en Ensenada, donde encabezará el lanzamiento de la pata feminista de su espacio: “MDF Mujeres y Diversidades”.

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