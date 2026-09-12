Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tienen este sábado su apertura oficial con una ceremonia inaugural que se desarrolla desde las 19.30 en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario.

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La competencia reúne a más de 4.000 atletas de 15 países, que participan durante dos semanas en 43 deportes y 60 disciplinas, con escenarios distribuidos entre Santa Fe, Rosario y Rafaela.

La ceremonia combina música, danza, teatro y tecnología para mostrar parte de la identidad santafesina. La celebración cuenta con la participación de artistas como Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luck Ra, Cacho Deicas, Juan Carlos Baglietto, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán.

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Mientras se desarrolla la apertura, las delegaciones de los distintos países ya se encuentran en la provincia para participar de la competencia continental.

Las competencias ya tienen fecha

La actividad deportiva tiene sus primeras competencias previstas para este domingo 13 de septiembre, cuando los atletas comienzan a disputar las primeras medallas de los Juegos.

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Rosario ocupa un lugar central tanto por ser sede de la inauguración como por albergar numerosas disciplinas. Santa Fe y Rafaela también concentran una importante parte de la programación, con escenarios nuevos y otros que fueron renovados para recibir a los deportistas.

La organización incluye además el despliegue del Fuego Suramericano, que recorrió distintos puntos antes de llegar a la ceremonia inaugural, y la puesta a punto de los espacios deportivos que reciben a las delegaciones.

Los Juegos se extienden hasta el 26 de septiembre, con una agenda que se desarrolla durante las próximas dos semanas en las tres ciudades sede.

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Además de la competencia deportiva, el evento deja nuevas instalaciones y mejoras en infraestructura deportiva, junto con experiencia para la provincia en la organización de una competencia internacional de esta magnitud.

Con la ceremonia de este sábado, Santa Fe se convierte en el escenario de una de las principales citas deportivas del continente, con Rosario como epicentro de una apertura que reúne a deportistas, delegaciones y público.