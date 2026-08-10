El acto de afiliación del excandidato a diputado nacional Santiago Cúneo estuvo encabezado por Mariano Cascallares, secretario general del partido, y el ministro de Desarrollo a la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque en la sede del PJ bonaerense, en La Plata.

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Allí, Cúneo, acompañado del comediante Larry de Clay, puso la firma para ser afiliado al PJ bonaerense, en el marco de la campaña de afiliaciones, que impulsa la actual conducción del mencionado espacio.

En el acto, Cúneo celebró que "por fin se han abierto las puertas que habían clausurado” e hizo hincapié en que “la unidad no puede partir de la ausencia de ideas, reemplazándolas por liderazgos mesiánicos o delirantes que nos llevan a batallas sólo para victorias electorales que después no se traducen en victorias políticas a la hora de gestionar”.

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El acto sirvió para anunciar, además, su postulación de cara a 2027. “Era candidato, pero ahora soy precandidato a gobernador. Me jodieron, bajé un escalón y voy a tener que discutir con todos. Pero en este escenario, bienvenido”.

Por otro lado, también destacó la figura del gobernador Kicillof: “Está haciendo un milagro resistiendo el saqueo de la provincia de Buenos Aires, resistiendo un bombardeo criminal sobre la sociedad de la provincia de Buenos Aires”. En ese sentido, le hizo un polémico pedido de que deje de transferir la coparticipación a “este gobierno genocida". “Quedémonos con el dinero de los bonaerenses”, remarcó.

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Asimismo, aclaró: “Ahora, hablaba con Axel, juntos, pero no revueltos muchachos, cada uno de nosotros tiene sus ideas, sus planteos y su derecho a competir dentro de esa unidad para que cuando el que gana gobierna, el que pierde acompañe. Y nosotros el año pasado acompañamos en la primera elección y se ganó la primera elección”.

En 2025, Cúneo fue candidato a diputado nacional por el partido Nuevos Aires donde obtuvo el 1,3%, unos 117 mil votos.