Tras la baja de la candidatura de José Luis Espert, en medio de un escándalo por vinculaciones con el narcotráfico, su reemplazante en la nómina Diego Santilli admitió que La Libertad Avanza en Provincia no está al frente en la intención de votos: "Tenemos que remontar".

En este sentido, explicó que las legislativas de septiembre pasado funcionaron como una gran encuesta -aunque en otro contexto- que indicó que los libertarios deben “descontar” para buscar ganarle el 26 a Jorge Taiana, el candidato de Fuerza Patria en territorio bonaerense.

Además, señaló que la situación de Espert complicó la campaña de LLA. “Para empezar, no fue claro cuando tuvo que aclarar, y hoy tiene que ir a dar explicaciones a la justicia, sin fueros y sin privilegios”, sostuvo Santilli en declaraciones televisivas.

Vale destacar que la boleta única en Provincia, de acuerdo a lo determinado por la Justicia, llevará la cara de Espert en la lista libertaria ya que no hubo tiempo para avanzar con la reimpresión.

