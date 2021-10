El primer candidato a diputado nacional por el espacio Juntos, Diego Santilli, recorrió este sábado el partido bonaerense de San Fernando donde se reunión con figuras locales y vecinos en el marco de las caminatas por la provincia de Buenos Aires.

"Queremos una Argentina con trabajo, con libertad, con educación pública de calidad, no queremos una Argentina de privilegios donde los funcionarios públicos se adelanten en la fila y no cumplan con los decretos que ellos mismos firman", aseveró.

Y agregó: "Tuvimos una ex ministro que decía que Suiza era un país tranquilo pero más aburrido porque no había inseguridad, hora tenemos un ministro que amenaza a los hijos de un humorista". "El gobierno perdió la brújula y ya no sabe para dónde ir", afirmó.

Durante la reunión con vecinos y comerciantes, Santilli apuntó: "Mientras regalan heladeras y bicicletas hay millones de argentinos que siguen sin encontrar trabajo, millones de bonaerenses que viven sumergidos en la pobreza y en la indigencia".

Y por último, disparó contra el oficialismo: "Esas son las prioridades de un gobierno que busca permanentemente echar culpas, gritar, maltratar en lugar de hacerse cargo y resolver los problemas que cada vez son más complejos y profundos".

Durante la jornada, Santilli compartió la recorrida junto al diputado nacional Cristian Ritondo. También participaron el diputado provincial Alex Campbell, el candidato a diputado nacional Juan Manuel López y Agustina Ciarletta, candidata a concejal en el municipio.