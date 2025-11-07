Diego Santilli formalizó este viernes su renuncia a la banca del PRO en la Cámara de Diputados para poder asumir y jurar como ministro del Interior.

La dimisión abre la posibilidad que tome la posta un reemplazo que puede ser el exconcejal platense Nelson Marino, por la lista de Juntos de las elecciones 2021, sólo para completar el mandato hasta el recambio del 10 de diciembre.

A partir de allí, quien tomará la banca será Rubén Torres, hombre de confianza del armador libertario Sebastián Pareja, quien ocupó el lugar 19 en la boleta de La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas del 26 de octubre.

Mientras tanto, aún sin haber jurado, Santilli ya se mueve como ministro y se reunió en Casa Rosada con Eduardo “Lule” y Martín Menem, Subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia y el presidente de la Cámara de Diputados, e inició una ronda de diálogo con gobernadores, en la que también participa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Esta tarde recibió al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y al de Catamarca, Raúl Jalil. La próxima semana continuará la secuencia de encuentros con Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta), en búsqueda de consensos para la agenda de reformas que el Ejecutivo pretende impulsar en sesiones extraordinarias.

