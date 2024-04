El diputado del PRO, Diego Santilli, dejó en claro su distanciamiento de su antiguo socio político, Horacio Rodríguez Larreta, y su alineación cada vez más evidente con Javier Milei. En una reciente entrevista con el diario La Nación, el legislador reafirmó su apoyo a las políticas implementadas por el presidente desde su asunción, mostrándose alineado con “el cambio" en el país.

El ex vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no dudó en expresar su posición respecto a Rodríguez Larreta. "No voy a estar del lado de los que quieren volver al poder", afirmó Santilli, marcando así su ruptura con quien hasta hace poco era su compañero político: el 'Colo' fue precandidato a gobernador bonaerense en la boleta que postulaba como presidente a Larreta.

Este quiebre en la relación política entre Santilli y Rodríguez Larreta no solo se evidencia en sus declaraciones, sino también en su respaldo explícito a Javier Milei, a quien el colorado ve como líder. "Estoy convencido de que Milei está liderando el cambio", afirmó Santilli. Para que no queden dudas, el diputado agregó: "no quiero una vuelta al pasado”.

El diputado del PRO expresó su deseo de contribuir al éxito del gobierno de Milei, mostrando su compromiso con el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en el país. “Mi deseo es ayudar y que le vaya bien al Gobierno de Milei. Ojalá sea un gran gobierno y crezca a tasas de 6% anual y tengamos más producción trabajo, menos pobres. Mi cabeza está ahí”, indicó.

Por último, Santilli fue consultado sobre la posible absorción del PRO por parte de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de 2025. "Veremos si hay una convergencia electoral en 2025, pero en este momento estamos en un momento de fragilidad absoluta en el país. Ahora hay que apoyar. Y, más adelante, discutiría lo electoral”, concluyó.