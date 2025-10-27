Santilli tras el batacazo con el triunfo de LLA en Provincia: "Los convoco a dar la batalla por el 2027"
El diputado nacional electo por La Libertad Avanza señaló que "los bonaerenses eligieron cruzar el río, quieren un futuro mejor."
Diego Santilli celebró con moderación el ajustado pero triunfo al fin de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. “Yo hice lo que me tocaba hacer y en cada recorrida sentía que estábamos un poquito más cerca. Ahora, también les quiero agradecer a mi equipo, que encabeza Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro. Y en ellos, a todo el equipo, porque fueron un sostén muy difícil en momentos muy duros, en las caminatas también más hostiles. Obviamente a mi mujer, que sin ella no podría estar. A mis hijos que están por ahí, son los fenómenos”, sostuvo.
Y agregó: "La provincia de Buenos Aires y los bonaerenses eligieron cruzar el río. Eligieron dar ese paso de confianza a veces esquivo, que parece imposible, escalar el Everest en musculosa... pero dieron el paso: quieren un futuro mejor".
Además el diputado electo pidió unirse “para dar esa batalla en el 2027”. “Yo los convoco a esa batalla, a ir juntos, a construir un camino que permita llevar las batallas y las ideas del cambio a la provincia de Buenos Aires”, afirmó.
“Por lo que falta, por lo que necesitamos, por esos bonaerenses que nos dieron el apoyo, vamos a seguir luchando por la provincia de Buenos Aires en el 2027. Gracias, presidente, gracias por su tarea. Nos dejo con cariño a Milen, lo mío solo fue acompañar al presidente”, finalizó.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión