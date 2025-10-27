Diego Santilli celebró con moderación el ajustado pero triunfo al fin de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. “Yo hice lo que me tocaba hacer y en cada recorrida sentía que estábamos un poquito más cerca. Ahora, también les quiero agradecer a mi equipo, que encabeza Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro. Y en ellos, a todo el equipo, porque fueron un sostén muy difícil en momentos muy duros, en las caminatas también más hostiles. Obviamente a mi mujer, que sin ella no podría estar. A mis hijos que están por ahí, son los fenómenos”, sostuvo.

Ads

Y agregó: "La provincia de Buenos Aires y los bonaerenses eligieron cruzar el río. Eligieron dar ese paso de confianza a veces esquivo, que parece imposible, escalar el Everest en musculosa... pero dieron el paso: quieren un futuro mejor".

Además el diputado electo pidió unirse “para dar esa batalla en el 2027”. “Yo los convoco a esa batalla, a ir juntos, a construir un camino que permita llevar las batallas y las ideas del cambio a la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Ads

“Por lo que falta, por lo que necesitamos, por esos bonaerenses que nos dieron el apoyo, vamos a seguir luchando por la provincia de Buenos Aires en el 2027. Gracias, presidente, gracias por su tarea. Nos dejo con cariño a Milen, lo mío solo fue acompañar al presidente”, finalizó.

Puede interesarte

Puede interesarte

Ads