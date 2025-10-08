Santilli, tras fallo de la Justicia electoral: "No me importa el lugar, voy a estar donde el presidente me necesite"
Karen Reichardt, segunda en la nómina original, quedará como cabeza de lista. "No aflojemos, no les regalemos ni un centímetro a los que quieren volver al pasado", se entusiasmó el actual diputado.
Diego Santilli se pronunció luego que la Junta Electoral Nacional de la Provincia de Buenos Aires rechazara su intención de encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales por esa jurisdicción.
El legislador cuestionó duramente a la oposición y al sistema político tradicional: “¿Tanto miedo le tienen a la Boleta Única? ¿Tanto miedo le tienen a competir en igualdad de condiciones? Queda claro que los dinosaurios de la política quieren burlar la voluntad de la gente y embarrar la democracia”.
Además, el candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires de la Alianza La Libertad Avanza afirmó: “No me importa el lugar. No me importa si voy primero, segundo o tercero. Voy a estar donde el presidente me necesite".
Y agregó: "Porque lo importante no son los cargos ni la cartelería. Lo importante son las ideas del cambio, garantizar las reformas, sostener y profundizar el rumbo que lleva adelante el presidente hace dos años”.
Santilli finalmente hizo un llamado a los votantes: “Por eso no aflojemos. No les regalemos ni un centímetro a los que quieren volver al pasado. Este 26 de octubre, ahora más que nunca, hay que ir a votar contra los que se resisten al cambio que la Argentina necesita”.
