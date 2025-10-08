Diego Santilli se pronunció luego que la Junta Electoral Nacional de la Provincia de Buenos Aires rechazara su intención de encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales por esa jurisdicción.

El legislador cuestionó duramente a la oposición y al sistema político tradicional: “¿Tanto miedo le tienen a la Boleta Única? ¿Tanto miedo le tienen a competir en igualdad de condiciones? Queda claro que los dinosaurios de la política quieren burlar la voluntad de la gente y embarrar la democracia”.

Además, el candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires de la Alianza La Libertad Avanza afirmó: “No me importa el lugar. No me importa si voy primero, segundo o tercero. Voy a estar donde el presidente me necesite".

Y agregó: "Porque lo importante no son los cargos ni la cartelería. Lo importante son las ideas del cambio, garantizar las reformas, sostener y profundizar el rumbo que lleva adelante el presidente hace dos años”.

Santilli finalmente hizo un llamado a los votantes: “Por eso no aflojemos. No les regalemos ni un centímetro a los que quieren volver al pasado. Este 26 de octubre, ahora más que nunca, hay que ir a votar contra los que se resisten al cambio que la Argentina necesita”.

