Diego Santilli confirmó su intención de competir por la gobernación bonaerense tal como dejó en claro la noche de celebración en el bunker de La Libertad Avanza.

“Me gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me encanta, me motiva”, afirmó.

El diputado recientemente reelecto dijo que su objetivo es aplicar en el distrito “las ideas del cambio” que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei.

“Por supuesto que me gustaría ser gobernador porque me gustaría llevar esta reforma, estas ideas del cambio, a la provincia de Buenos Aires. Voy a hacer corto: tiene el 38% de la población y el 35% de Producto Bruto Interno. Es la primera en cabeza de ganado de la Argentina, primera en soja y en trigo y segunda en maíz”, enumeró Santilli.

Por otra parte, resaltó también que se trata de un distrito con los principales puertos y es líder de la industria en general, particularmente, en el área automotriz.

“Además, tiene el segundo polo petroquímico de Latinoamérica”, agregó. “Esa Provincia está ahí y puede generar laburo, puede salir adelante y vivir más tranquila. Esa pelea me gusta darla”, concluyó.

