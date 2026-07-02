Diego Santilli, que creció dentro de La Libertad Avanza luego de que José Luis Espert primero, y Manuel Adorni después, presentaran sus respetivas renuncias acosados por denuncias de corrupción, ya piensa en 2027.

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En este sentido, comenzó a probarse el traje de candidato a Gobernador criticando a Axel Kicillof, de quien dijo que "no puede garantizar la seguridad en su provincia" porque "cuando baja el sol, la gente se tiene que guardar".

Además, en declaraciones televisivas sostuvo que el mandatario bonaerense integra el espacio político que llevó al país “a la pobreza extrema” y lo definió como “el peor Gobernador de la historia”.

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